350 حالة نسائية حرجة بسبب "التطعيس" خلال الإجازة

كشف مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أن عدد الذين راجعوا قسم الطوارئ خلال إجازة منتصف العام بلغ أكثر من 350 حالة، أغلبها كانت حالات حرجة للأطفال ولنساء نتيجة الإصابة بكسور خطرة وإغماءات واختناقات جراء اللهو واللعب أثناء ممارسة الأسر للترفيه في الرحلات البرية والبحرية خلال الإجازة.



ووفقا لاستشاري طب الطوارئ بالمستشفى الدكتور محمد عبدالله الجمعان فإن "قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل خلال اجازة منتصف العام الدراسي ما يزيد على 70 حالة حرجة لإصابات خطيرة بالرأس للفتيات بسبب حدوث انقلاب لهن اثناء قيادة الدبابات وممارسة التطعيس بالسيارة في البر، دخلن على إثرها العناية المركزة، وأفضت بعض الحالات إلى حالات بتر للأصابع والرجل وكسور متفرقة بالجسم، وأيضا حالات اغماء، ولم تسجل أي حالة وفاة ولله الحمد".



وأرجع الاستشاري سبب كثرة الاصابات والكسور لدى النساء أكثر من غيرهن بسبب ممارسة النساء لنشاطات غير معتادة عليها كقيادة الدباب وركوب الدراجة الهوائية وقيادة السيارة والتطعيس بها في البر بتهور وبصورة عشوائية، فضلا عن أنهن ينقصهن المهارة والإلمام بأصول القيادة.



وأضاف الجمعان هناك سبب آخر يرجع إلى تعلق العباءة بـ"الكفر" فيحدث انقلاب للدباب وصدمات بالرأس ومن ثم نزيف، مبينا أن غالبية حالات الإسعافات في الطوارئ لفتيات تتراوح أعمارهن من 15 إلى 35 سنة، وهناك اصابات اختناق وضيق في التنفس للنساء والاطفال ناتجة عن الغرق اثناء السباحة في المسابح الخاصة.



وحدد الجمعان أنواع إصابة حوادث الدباب والغرق للنساء والأطفال في خلع بالكتف وكسور ونزيف بالرأس وإعاقات دائمة ووفيات خاصة في موسم الأعياد والإجازات، حيث يستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 200000 حالة خلال العام "وهذا العدد يعتبر عالمياً عاليا".



منوها إلى أن محلات تأجير الدبابات لا توجد بها أي وسائل سلامة ، وهنا يأتي دور الأمانة والبلديات التي يجب عليها عدم ترخيص أماكن تأجير للدبابات إلا بعد أن تستوفى شروط السلامة مثل خوذة الرأس وأن يكون هناك مكان مخصص أو ميدان لممارسة قيادة الدبابات ، إذ أن كثيرا من الأشخاص الذين تعرضوا للحوادث كانت أثناء جلوسهم على الشاطئ.



كما نصح الجمعان النساء بضرورة التدريب على النشاطات الرياضية التي يرغبن في ممارستها اثناء رحلاتهن الترفيهية من سباحة وقيادة بأخذ دورات تدريبية على فنون السباحة، وأن يشرف ذوو النساء على تدريب فتياتهن على قيادة الدباب قبل السماح لهن بممارستها عن طريق دورات تدريبية من هذا النوع، من شأنها أن تكسب المرأة السعودية المهارة. بحسب ما قال لـ"اليوم".