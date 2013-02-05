تعيين جاسر الجاسر رئيساً لتحرير صحيفة "الشرق" السعودية

أقال مجلس إدارة صحيفة الشرق السعودية رئيس تحرير الجريدة قينان الغامدي اليوم الثلاثاء، وعيّن بدلا منه الكاتب في الصحيفة جاسر الجاسر.

وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة في تصريح صحافي مقتضب أن لا علاقة للوزارة بقرار الإقالة وأنه قرار داخلي من الجريدة.



ولم يتضح بعد السبب الحقيقي وراء الإقالة المفاجئة والتي أكدها الكاتب علي مكي في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" قال فيها إن "الأستاذ قينان الغامدي أكد قبل قليل خبر رحيله من الشرق.. والتي تعتبر خسارة كبيرة.. ولكن هذا قدر الصحافيين الصادقين الحقيقيين".



فيما قال الكاتب الصحافي بجريدة الجزيرة محمد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" تسلم الزميل الأستاذ جاسر الجاسر مهمة رئاسة تحرير جريدة "الشرق" خلفاً للزميل الأستاذ قينان الغامدي.. ألف مبروك وبالتوفيق".



يذكر أن آخر منصب شغله جاسر الجاسر هو منصب نائب رئيس تحرير برنامج الثامنة الذي يقدمه الزميل داوود الشريان على قناة "ام بي سي".



وكانت جريدة الشرق انطلقت في المنطقة الشرقية قبل 15 شهراً تحت إدارة قينان وشهدت خلال هذه الفترة نجاحا كبيرا، ولكن أيضا بعض المشاكل المالية تسببت في تأخير رواتب العاملين فيها قرابة الشهرين قبل أن تستقر الأمور مجدداً فيها.