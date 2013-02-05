لأول مرة حافلات نقل للحجاج والمعتمرين من ذوي الاحتياجات

قام رئيس عام النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد أحمد بن عبدالله سمباوة، بزيارات تفقدية لمواقع شركات ومؤسسات نقل الحجاج بمنطقة الشميسي، وذلك للوقوف على أعمال ومهام الشركات والاطلاع على أحدث أنواع الحافلات التي قامت شركات النقل بتوفيرها بأنواعها المختلفة والتجهيزات، وكافة مرافق الشركة من إدارة وورش صيانة ومستودعات قطع الغيار ومغاسل الحافلات.



واطلع رئيس النقابة على الحافلات التي تم توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج والمعتمرين والمرضى، والتي سيتم الاستفادة منها خلال موسم عمرة وحج هذا العام 1434.



وشملت جولة سمباوة زيارة مقر شركة حافل للنقل، والتي تمتلك أكبر أسطول يبلغ 6000 حافلة وشركة أبو سرهد، والتي تمتلك ثاني أكبر أسطول لنقل الحجاج والمعتمرين بإجمالي حافلات يصل إلى 3000 حافلة.

ذكرت "المدينة" أن النقابة تشرف على 18 شركة ومؤسسة لنقل الحجاج وبإجمالي عدد حافلات يصل إلى ما يقارب 20.000 حافلة، وتشارك بعض شركات نقل الحجاج في نقل الطلبة والطالبات في بعض مناطق المملكة، وكذلك تشارك في نقل المعتمرين في موسم العمرة.