إسقاط المخالفات المرورية عن المتوفين آلياً

اعتمدت الإدارة العامة للمرور إسقاط المخالفات المرورية بشكل آلي عن المتوفين. وأوضح مدير إدارة المرور في محافظة الطائف العميد عبدالله آل عبيد أن المخالفات المرورية أياً كانت قيمتها أو عددها تسقط عن المتوفين، مشيراً إلى أن إسقاطها من جهاز الحاسب بإدارات المرور أصبح الآن بشكل آلي، وذلك بعد الربط مع مركز المعلومات.

وأشار آل عبيد إلى أنه بعد تحديث النظام لم يعد ورثة المتوفى بحاجة إلى مراجعة إدارات المرور لإبراز شهادة الوفاة، حيث أصبح بمجرد صدور شهادة الوفاة للشخص من الأحوال المدنية يتم إسقاط المخالفات المرورية آلياً من جهاز الحاسب الآلي، وذلك بخلاف بعض رسوم المرور التي على الورثة تسديدها حتى لو كانت باسم المتوفى كنقل ملكية سيارة، أو رسوم تجديد مركبة، أو ما إلى ذلك من رسوم تتعلق باسم المتوفى. بحسب ما ذكرت "عكاظ".