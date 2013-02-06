توظيف 1200 سعودية في الزراعة والطبخ وغسيل الملابس

كشفت هدى الرويشد، نائبة رئيسة اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل في الغرفة التجارية بالرياض، عن توظيف 1200 سيدة وفتاة في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، من بينها مقاصف المدارس ومحال التموين في الخطوط السعودية للعمل كطباخات وكاشيرات ومقدمات طعام.

كما تم توظيف سعوديات لأول مرة كمزارعات، للاعتناء بحدائق جامعة الأميرة نورة، إضافة إلى تأنيث مغاسل الملابس في مدينة الملك فهد الطبية وتوظيف السعوديات فيها، وذلك ضمن برنامج دعم الأسر المحتاجة.

وأشارت إلى ضوابط برنامج مساكن الذي تنفذه اللجنة لصالح الأسر المحتاجة خاصة التي ليس لديها عائل والأرملة التي لديها أطفال قصر، مشيرة إلى أنه يعتمد في تمويله على مبالغ الزكاة، وتقوم اللجنة بتجهيز هذه المساكن بكل الاحتياجات المعيشية.

وأبانت بعض المعوقات التى تواجه اللجنة، ومن بينها عدم وجود أوراق ثبوتية مع بعض الأسر نظراً لغياب معيلها، مستغربة توسع وزارة العمل في منح تأشيرات لاستقدام عمالة لشغل وظائف الصيانة، رغم وجود عدد كبير من السيدات لديهن الاستعداد للعمل في هذا المجال خاصة في جامعات ومدارس البنات.

كما لفتت إلى محدودية الدعم، مشيرة إلى أن اللجنة ما زالت تعتمد بشكل أساسي على دعم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز وسمو الأميرة فهدة بنت حسين العذل وعدد من أعضائها.



من جهتها كشفت رئيسة اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل الأميرة فهدة بنت حسين العذل حرم الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز عن وجود نية للتحول من لجنة اجتماعية إلى جمعية خيرية للمرأة والطفل، مشيرة إلى رفع الأوراق لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت لـ"المدينة" أنه عند التحول إلى الجمعية ستكون هناك مرونة أكبر للوصول إلى المحتاجين من الأسر والتوسع في تقديم المساعدات واستقبال التبرعات من المحسنين وأهل الخير.



وحول آخر مشروعاتهم الخيرية أشارت إلى العمل حالياً على شراء عمارتين إضافيتين ضمن برنامج مساكن، وذلك لإسكان الأسر فيها وخاصة التي ليس لها عائل والأرملة التي لديها أولاد قصر وألا يزيد دخل الأسرة على 3000 ريال، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة والحالة الصحية لولي أمر الأسرة.