شكرا لهذا الرجل!

ليس أسهل من الجلوس خلف طاولة خشبية فاخرة ذات لون بني منحوتة بدقة، في مكتب دافئ شتاء، بارد صيفا، ومن ثم إطلاق التصريحات التي ترن في مسامع الناس.. هذه حرفة بسيطة للغاية إن أردتها.. ولا تستلزم منك سوى حصيلة لغوية جيدة وعبارات من نوع (نضع أولويات المواطن على رأس اهتماماتنا) و(وجهنا بدراسة عاجلة للرفع بالمرئيات) و(تنفيذ التوجيهات هو هدفنا الأول).. ويُفضل استخدام حرف (السين) قبل كل فعل مضارع، بعد ذلك يلزمك محرر صحفي أخطبوط وقنوع بالقليل، وبالهنا والعافية!

"مالك ومال العمل ووجع الراس".. ذلك أهدأ لمزاجك، وأريح لبالك.. وأضمن لبقائك أطول فترة ممكنة على صهوة هذا الكرسي الدوار!

أخونا اللواء "محمد حسن القحطاني" مدير مرور جدة رجل "غاوي مشاكل" وعمل، ووجع راس!

أمس قرأت أنه يمارس عملا نوعيا في محاربة بعض الظواهر الشبابية السلبية التي ظهرت على السطح خلال السنوات الثلاث الماضية.. والأعجب من ذلك أنه كلف لجنة جادة من خلال دوريات مرئية وسرية للقضاء على تلك الممارسات السلوكية الخطرة كالتفحيط وغيره، من خلال قراءة فكر هؤلاء الشباب والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب واستخدام الهواتف الذكية ومعرفة تحركاتهم وخططهم وأماكن تجمعاتهم..

يتهمنا بعض القراء أننا لا ننظر سوى للجزء الفارغ من الكأس.. ها نحن ننظر للجزء الممتلئ ونقول: شكرا جزيلا - ولا تكفي - للواء محمد حسن القحطاني.. الظاهرة منتشرة في أغلب المناطق.. بل ربما تكون جدة من أقلها.. لكنه استشعر مسؤوليته كمواطن قبل أن يكون مسؤولا.. أنا والله لا أعرفه، ولم يسبق أن ألتقيته، وليس لي مصلحة معه، وربما انتقدته يوما ما.. لكنني اليوم سعيد جدا بوجود هذه النوعية من المسؤولين الذين يحملون هما وطنيا.. ماذا ينقص مديرو المرور في بعض المناطق للعمل بهذه الروح؟!

نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية.