أول سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يحلّق شراعياً

يعتبر محمد الشريف أول سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط يحلق بطائرة شراعية اليوم الخميس، حيث يشارك في العرض الافتتاحي لملتقى شباب الخُبر على واجهة الخبر البحرية.



ووفق ما نشرته "الشرق" السعودية قال الشريف "أنا ضابط برتبة ملازم في الدفاع الجوي السعودي وتعرضت لحادث سيارة قبل ثماني سنوات تسبب في إصابتي بشلل في نصف جسمي السفلي، غير أني أهدف من خلال الأنشطة التي أقوم بها إلى تغيير النظرة السلبية للمعاق في أذهان الناس، والتي تغلب عليها الشفقة وأن المعاق شخص مكتئب وعاجز، لأقول لهم إننا نقوم بأنشطة ولدينا مهارات يعجز عنها الشخص السليم ولدينا تفاؤل وحب للحياة".



وعن طيرانه بالطائرة الشراعية، قال "شجعوني في مدرسة الطيران على التدرب على الطيران الشراعي والمشاركة في الملتقى، حيث تدربت لما يقارب الـ 15 ساعة خلال شهر".



وأشار إلى أنه يشعر بشيء من القلق طوال الطيران، مضيفاً أن الهبوط لا يعتمد على مهارات الشخص بقدر ما يعتمد على الظروف الجوية وحركة الرياح.