الدفاع المدني تفصل هواتف متصلي البلاغات "الكاذبة"

هدّدت مديرية الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المتصلين المزعجين بفصل الخدمة عن الهواتف المسجلة بأسمائهم كافة، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة، بعد أن كثر قيام مراهقين وعابثين بالاتصال على المديرية، وتقديم بلاغات كاذبة بهدف التسلية، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وذكر نائب مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله الجداوي أن البلاغات الكاذبة الواردة إلى الدفاع المدني في طريقها إلى الانحسار، بالتضييق على المبلِّغين عبر آلية للبلاغات كافة.

وأكّد أن مديرية الدفاع المدني تتعامل مع البلاغات الكاذبة من خلال تسجيل آلي لرقم المتصل، ومن ثم تحديد موقعه بمساعدة شركات الاتصالات لمعرفة هويته، ومن ثم كتابة خطاب رسمي لإيقاف الخدمات عن الهواتف المسجلة باسمه كافة، ولن تتم إعادتها إلا بخطاب رسمي من الدفاع المدني.



وأوضح أن البلاغات الكاذبة في منطقة مكة المكرمة تصل أحياناً إلى نحو 250 بلاغاً في الشهر الواحد، أعلاها في محافظة جدة. وأضاف أن البلاغ الكاذب قد يصادف وقتاً تكون هناك حادثة حقيقية في موقع آخر، وبحاجة إلى المساعدة، ما يسبب إرباكاً وتأخراً في وصول فرق الإطفاء إلى الموقع.