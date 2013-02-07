السعودية.. 29% من الرجال يعانون البدانة مقابل 27% من النساء

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة السعودية مشاري الدخيل أن نسبة زيادة الوزن لدى الرجال تصل إلى 29%، ولدى النساء 27%، بينما تبلغ نسبة السمنة لدى النساء تصل إلى 24%، ولدى الرجال 16%، وقد تتطور هذه الزيادة لتصل إلى السمنة.



وأضاف "تبلغ نسبة الإصابة بالسكري 14% بين فئات المجتمع كافة، و28% لمن تفوق أعمارهم 30 عاما"، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.



وقال الدخيل لدى مخاطبته اللقاء العلمي السنوي الرابع "التثقيف التغذوي الصحي مؤشرات وتحديات" إن ما تعكسه هذه الأرقام من مخاطر صحية نفسية واجتماعية واقتصادية يؤثر في الدور المناط بنا جميعاً، ويحيط المجتمع بثقل العجز وقلة الإنتاجية، كما يحمله الكثير من المسؤولية التخصصية، والأمانة المهنية تتطلب من الجميع تغيير واقع مجتمعي من عادات غذائية وممارسات صحية تتم تحت مظلة برامج توعوية وتثقيفية صحية شاملة ومتكاملة يجب أن تقف وراءها كوادر مؤهلة بالجديد والمتخصص في ما يتعلق بالمعلومات، ووسائل واضحة لإيصال الرسائل التثقيفية لتؤدي غرضها لكل مواطن".

وأوضح أن الارتقاء بمستوى الوعي الغذائي الصحي لدى المجتمع للمحافظة على صحته يضمن تمتع أفراده بكميات كافية من الغذاء الصحي المتوازن الذي يغطي حاجاته اليومية، وأن المعايير للصحة الجيدة تؤكد وصول المجتمع إلى مستويات صحية واقتصادية مميزة عند تناول غذاء صحي ومتوازن.



واستشهد الدخيل بما أشار إليه وزير الصحة على هامش انعقاد القمة العربية التنموية في الرياض من أن علاج الأمراض المزمنة والمنتشرة أثقل كاهل موازنات واقتصادات وزارات الصحة في البلاد العربية، لافتاً إلى أنها أهدرت ما بين 40% و50% من هذه الموازنات.