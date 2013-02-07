السعودي إياد مدني أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، في الجلسة الختامية لقمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة، اليوم الخميس، أن القمة اختارت وزير الإعلام السعودي السابق إياد مدني أميناً عاماً للمنظمة.



ووجه إياد مدني الشكر لرئيس أعمال القمة الحالية، كما وجه شكره لخادم الحرمين الشريفين، إضافة لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لانتخابه أميناً عاماً للمنظمة.



وقال مدني خلال كلمته "لا إرادة من دون زعامة، ولا زعامة من دون رؤيا، ولا رؤيا من دون مسار، وأنتم بتوفيق من الله زعامة هذه الأمة، وفيكم تتمثل إرادتها، ورؤيتكم تجسدها هذه المنظمة، وقراراتكم التي ترقبها الأمة هي التي تحدد مسار هذه المنظمة".



واختتم حديثه "كم هو شرف لي أن أكون في ركابكم، وأن أنضم خادماً في مسيرة هذه المنظمة، والله أسأل أن يشد أسركم، و أن يأتيكم الحكمة".



ويخلف مدني الأمين العام المنتهية ولايته التركي أكمل الدين إحسان أوغلو.



كما منح مرسي الذي يرأس الدورة الجديدة للقمة الإسلامية بصفته رئيساً لمصر "أوغلو"، وشاح النيل، وهو وسام مصري رفيع.

