مواطن يصور سائق شاحنة يقود بسرعة جنونية

صوّر مواطن سعودي سائق شاحنة "صهريج" يقود بسرعة جنونية تزيد على 120 كم/س، على خط الدمام – الجبيل السريع، معرَّضاً الصهريج للانفجار في أي لحظة، لعدم وجود قواعد السلامة، إضافة إلى أن موديل السيارة قديم.



وكشف المواطن اتّخاذ الشاحنة المسار بأقصى اليمين، مستغرباً من غياب "ساهر" عن مثل هذه التجاوزات التي قد تودي بحياة الآخرين، وتسمح بتجاوزات أخرى لغياب الرقابة، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.