إلزام "الكهرباء" تركيب عدادات ذكية في المنازل العام المقبل

توقع محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية الدكتور عبدالله الشهري، أن يتم تركيب عدادات ذكية للبيوت ابتداء من العام المقبل، موضحاً أن الهيئة بصدد إصدار قرار يلزم الشركة بتركيب العدادات للبيوت والجهات الحكومية وفق استراتيجية تم الإعلان عنها، نظراً إلى أن العدادات الإلكترونية تختصر الوقت والجهد على الشركة والمواطن.



وقال الشهري لـ"الوطن" إن العدادات الذكية تخفض من استهلاك المواطنين للكهرباء وتبين حجمه، مبيناً أن رسوم إيصال العداد السابق لن تزيد على العداد الجديد وأن سرعة وخفض الجهد تساعد الشركة على تطبيقه بأسرع وقت ممكن.



وأضاف أن العدادات الذكية تأتي من باب الاستفادة من التقدم في مجالات الاتصالات، مشيراً إلى أن المملكة لم تبدأ فعلياً بتطبيق المشروع بل تتريث في الانتهاء من الاستراتيجية، لأنها تسهل البدء في العمل بها بشكل ميسر، كما أنها تحتاج إلى عدادات ومتطلبات تتعلق بالجانب الاتصالي ونوعية أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في جمع المعلومات.

وفي شأن التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن الاستهلاك المتزايد للبترول قد ينخفض في السنوات القادمة، وهل العدادات الذكية تعتبر حلاً، أوضح أن العدادات تساعد في استخدام الطاقة المتجددة من رياح وشمس وتتيح استخدام الطاقة النووية أيضا.



وأكد الشهري أن أسباب استهلاك المواطنين الكبير يعود إلى طريقة البناء واستخدام الأجهزة الكهربائية المتردية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة بإنتاجية قليلة.

وأوضح أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت بالتطبيق الفعلي للعدادات الذكية لجميع الصناعيين، مشيرا إلى أنها رصدت مناقصة بحوالي 60 ألف عداد لكبار التجاريين.