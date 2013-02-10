دراسة: السعوديون أكثر العرب "تفاؤلاً بالمستقبل"

تصدر السعوديون عربياً قائمة الشعوب الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل في 2012، واحتلوا المرتبة 12 عالمياً، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها مدرسة الأعمال "وارويك" بجامعة "كوليج لندن".

وتصدرت ألمانيا بحلولها في المرتبة الأولى عالمياً، تبعتها سويسرا في المرتبة الثانية، أما ثالثا فجاءت اليابان، ورابعا بريطانيا، وحلت فرنسا في المرتبة الخامسة، أما أستراليا فجاءت سادسة بالترتيب، والنمسا في المرتبة السابعة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الثامنة، والبرازيل في المرتبة التاسعة، أما بلجيكا فحجزت مكانها في المركز العاشر، تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 11، والسعودية في المرتبة 12. أما المرتبة الأخيرة في القائمة فكانت من نصيب باكستان.

وعربياً، تمكنت ثلاث دول عربية من دخول القائمة التي ضمت 45 دولة، حيث تصدرت السعودية الترتيب عربياً بحلولها في صدارة القائمة، تبعتها مصر في المرتبة الثانية عربياً والخامسة والعشرين عالمياً، أما المغرب فحلت في المرتبة الثالثة عربياً والثامنة والثلاثين عالمياً.

واعتمد الباحثان توبياس بريس وهيلين سوساناه اللذان أجريا دراسات معمقة للحصول على مؤشر التطلعات المستقبلية على محرك البحث "جوجل"، حيث قارنا بين مستخدمي الإنترنت حول العالم، وطرق بحثهم خلال 2012، وقارنا بين الشعوب التي ما زالت مهتمة بأحداث 2011، والشعوب التي بحثت عن أمور وشؤون مستقبلية لها في 2013.

ووفقاً للباحثين، فإن التطلع للمستقبل ومعدل التفاؤل يرتبط بقوة بالدخل الإجمالي للفرد، وقياس الثروة الاقتصادية التي يمتلكها، وهذا ما ظهر جلياً في معظم النتائج. بحسب ما ذكرت "الوطن".