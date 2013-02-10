منح السعودية المتزوجة من أجنبي حق كفالة أبنائها وزوجها

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية بالعمل على تنفيذ ما يخصها في ما صدر بموجب قرار مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي، والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، كما لها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها.

أوضح ذلك العقيد بدر بن محمد المالك، مدير إدارة الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، الذي أكد أن النظام يسمح لأولاد المواطنة نقل كفالة أبنائها على سجلها الخاص، وأن الدولة سوف تتحمل رسوم الإقامة الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، كما يمكن للأبناء العمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم. بحسب ما ذكرت "الرياض".

وأضاف المالك أن النظام كفل لزوج المواطنة العمل في القطاع الخاص، وهو على كفالة زوجته ويدوّن في الإقامة: (زوج مواطنة سعودية)، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده.

وقال المالك: يشترط في هذه القرارات أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.