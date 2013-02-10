"التربية" تضع اختباراً للمعلم للمفاضلة في الوظائف التعليمية

أوضح مدير إدارة عمليات المقاييس الجديدة بالمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، الدكتور فهد أبانمي، أن المعايير التي ينبغي توافرها في المعلمة المتقدمة لمهنة التدريس تشمل معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وسيكون للمعلمات المعدات للتدريس وعلى ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن نتائج الاختبار تستخدم في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن اختبار كفايات المعلمات الذي يطبق لأول مرة على المتقدمات لشغل الوظائف التعليمية بدءاً من السنة الدراسية الحالية 1434هـ، يتناول أربعة أجزاء أساسية، وهي (المعايير التربوية والمعايير اللغوية، والمعايير العددية، والمعايير التخصصية)، وفي كل معيار من هذه المعايير توجد اشتراطات وبنود معينة تغطيها.



وأبان أبانمي أن اختبار المعلمات هو مماثل لاختبار المعلمين مع زيادة بعض التخصصات التي توجد لدى المعلمات، مثل رياض الأطفال، الاقتصاد المنزلي (التربية الأسرية).

وأشار إلى أن الاختبار يشمل جميع الفتيات المعدات للتدريس وليست على وظيفة، وعلى التي تريد أن تتقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو وزارة الخدمة المدنية من أجل التقدم على مهنة التعليم يجب عليها الدخول لاختبار كفايات المعلمات واجتيازه وهو شرط أساسي للتوظيف على مهنة التعليم.

وأكد أن النسبة المطلوبة هي 50% فما فوق في الدرجة الكلية، و50% فما فوق في درجة التخصص، وعلى هذا من حصلت على 50% فأعلى في كلتا الدرجتين تعتبر مجتازة للاختبار ويحق لها أن تفاضلها وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الاختبار يعتبر معياراً من أحد المعايير والمفاضلة لدى وزارة التربية والتعليم.



ونوه بأنه بالنسبة لوضع الأسئلة هناك معايير محددة تبنى عليها، قام بإعدادها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والتربويين في كل تخصص من التخصصات، وطُلب من مجموعات أخرى بعد اعتماد المعايير كتابة أسئلة وفقاً لجداول مواصفات محددة.



وأوضح أبانمي أن المرحلة الأولى من الاختبارات ستكون في الفترة من 4-7 ربيع الثاني 1434هـ، وسيتم عقد هذا الاختبار في 65 مقراً موزعة على مستوى المملكة، حيث ستخدم هذه المرحلة عدداً من التخصصات هي (رياضيات، علوم، فيزياء، كيمياء، أحياء، حاسب آلي، لغة انكليزية، مكتبة وبحث، إعاقة فكرية، صعوبات تعلم، توحد، عوق سمعي، عوق بصري)، ويوجد اختبار بمسمى تخصصات أخرى ويشمل بعض التخصصات التي ليس لديها اختبار محدد مثل (تدريبات إعاقة، تربية فنية، علم نفس، علوم إدارية، تفوق وابتكار).

أما التخصصات الأخرى وهي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، اقتصاد منزلي (التربية الأسرية، رياض الأطفال)، ستكون ضمن المرحلة الثانية التي يبدأ التسجيل فيها يوم السبت 28 ربيع الأول 1434هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 ربيع الثاني 1434هـ. بحسب ما ذكرت "الرياض".



وقال أبانمي إن الجانب اللغوي الذي سيشتمل عليه اختبار المعلمات يغطي عناصر أساسية في اللغة العربية، أما الجزء العددي في الاختبار فهو يغطي جوانب مطلوب من المعلمة أن تقوم بها، مثل متابعة أعمالها وإعداد متوسطات وقراءة دراسات وتفسير مؤشرات إحصائية متعلقة بالمادة التي تدرسها.

