إزالة حديقة "الأنعام" بجدة لصالح "قطار الحرمين"

بعد مرور شهرين على إغلاق حديقة الحيوان المعروفة بـ"الأنعام الجميلة" في جدة، بدأت أعمال إزالة موقع الحديقة، من قبل لجنة إزالة العقارات المنزوعة، لصالح مشروع قطار الحرمين، والذي سيمر من هذه المنطقة بعد تجاوزه طريق الحرمين من الناحية الشرقية، بواسطة جسر سيتم إنشاؤه لهذا الغرض؛ تمهيداً لاتجاهه إلى محطة النسيم بالمطار القديم، والتي يجري العمل فيها حالياً.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن أسباباً عدة أدت لإغلاق الحديقة، منها تلقي الأمانة عدة شكاوى من أهالي الحي، بسبب موقع الحديقة الذي يساهم في انبعاث الروائح الكريهة، وانتشار البعوض الناقل لحمى الضنك، نتيجة قيام العمالة داخل الحديقة بسلوكيات خاطئة أثناء تنظيف أحواض الحيوانات، مما أدى لتجمع المياه الراكدة داخل الأحواض، إذ ساهم ذلك في تكوين البعوض الناقل لحمى الضنك، إلى جانب أن موقع الحديقة الكائن ضمن العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين أحد سباب الإغلاق والهدم.

من جهتهما، عدّ كل من حسين الغامدي وأحمد سليمان من سكان حي الرحاب، إزالة حديقة الحيوانات المعروفة بـ"الأنعام الجميلة" خطوة متأخرة بعد مطالبات عدة رفعها السكان لأمانة جدة، موضحين أن مشروع قطار الحرمين كان سبباً في إزالة هذه الحديقة، في الوقت الذي تأخرت الأمانة في عملية الإزالة، أو إيجاد موقع بديل آخر بعد مطالبات عدة من سكان الحي تجاوزت 3 سنوات، والذين تذمروا من ردة فعل الأمانة في عدم إيجاد موقع بديل خارج النطاق السكني والاكتفاء بإزالتها دون مراعاة حاجة السكان جدة لإيجاد موقع لحديقة حيوانات في جدة.

وأكدوا أن موقع الحديقة خاطئ، إذ كان سبباً في انتشار بعوض حمى الضنك، وذلك لغياب الرقابة من قبل الأمانة على العمالة داخل هذه الحديقة، في ارتكاب سلوكيات مخالفة أثناء عمليات غسل أحواض الحيوانات.