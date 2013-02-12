الأمير مقرن: العاهل السعودي حريص على تواصل الحكومة والمواطن

أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومستشار خادم الحرمين الشريفين في مقابلة خاصة مع قناة العربية حرْص العاهل السعودي على تفعيل التواصل بين المواطن والحكومة.

كما شدد على اهتمام الملك عبدالله بقضايا المواطن التنموية في عدة مجالات كالصحة والتعليم والإسكان والبطالة. ولفت إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على مصلحة المواطن وحل مشاكله. وأضاف: "لقد أوصانا الملك عبد الله بالمواطن ثم المواطن حتى إنه كان حتى قاسياً في إلحاحه على الوزراء لرعاية شؤون المواطن، والعمل على حل كافة مشاكله، والحفاظ على الشرع، فالشرع مطهرة للجميع".

وأضاف أن الدولة حريصة على تطوير الأداء الحكومي والتقني بما يتوافق مع تطور الجيل، وتطوير التعامل مع تقنية المعلومات. وضرب أمثلة على العديد من القطاعات والمستويات التي كانت رائدة في مجال تطوير التواصل وتسهيل أمور المواطن، كالجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعليم، وغيرها، فضلاً عن العديد من التسهيلات والتواصل بين مختلف الدوائر الحكومية، التي أدخلت بفضل التطور التقني والإلكتروني، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجوب عمل المزيد.

ولفت الأمير مقرن إلى أنه "يوم بدأنا العمل على التطوير كانت نسبة التعامل مع الكمبيوتر ضئيلة أما الآن فقد توسعت جداً".

أما عن قضايا المواطن الإنسانية والاجتماعية، كالتعليم والصحة والإسكان والبطالة، فشدد على أنها "الاهتمام الأول والأخير، وأن طموحه عال جداً في هذا المجال، وأن بابه مفتوح".

وختم قائلاً: "نحن نمر بمرحلة دقيقة جداً على صعيد المنطقة، فالحاصل الآن مؤلم جداً لاسيما للأبرياء الذين يسقطون، وما يحصل في الدول حولنا لا يسرّ أحداً، وما يحصل في سوريا ليس من مصلحة سوريا أو شعبها، كما تساءل لمصلحة من ما يحصل في مصر".