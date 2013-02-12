الرئيس العام للهيئة: لا إغلاق لمحلات الورود بعيد الحب

نفى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قيام الهيئة بإغلاق أي محل تجاري. وقال: "هذا ليس من اختصاصنا، هو من اختصاص جهات أخرى، نحن ننكر ما يخالف الكتاب والسنة، والأنظمة المعمول بها في السعودية".

وأضاف، في تصريح لصحيفة "الجزيرة": "في حال رصد قضايا يتم علاج كل قضية على حدة، وفي حال وجود مخالفات فإن دورنا تنسيقي مع الجهات ذات العلاقة".

ويأتي ذلك رداً على شائعات تم تداولها على نطاق واسع عن عزم الهيئة إغلاق جميع المحلات التجارية التي تبيع الورود يوم الخميس المقبل الموافق 14 فبراير/شباط، وهو ما يسمى بيوم الحب.