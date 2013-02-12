جابوا له كتب!!

قال الشيخ الدكتور محمد العريفي خلال اعتذاره عن تعاطفه مع تنظيم القاعدة أن زملاءه في الجامعة أحضروا له كتبا فهم منها خطأه لذلك تراجع عن كلامه الأول وقال كلاما جديدا (ينسخ) كلامه الأول، والمشكلة في هذا الشيخ (الناسوخ) أنه يخطئ في مسائل شرعية سهلة جدا وبديهية مثل اعتذاره عن قوله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يبيع الخمر أو يهديه حيث أكد في اعتذاره أن سماحة المفتي وبعض المشايخ بينوا له خطأه الجسيم، وكذلك تراجعه عن قوله بأن سمو أمير الكويت غير مكتمل لشروط الولاية الشرعية ثم مسح هذا الكلام والاعتذار وطلب الصفح تحت شعار: (عفا الله عما سلف)!.

المشكلة ليست في تراجع العريفي فهذا الرجل (شغال ريوس) منذ زمن بعيد، ولكن المشكلة كل المشكلة كيف أصبح هذا الرجل شيخا وأستاذا في الشريعة ومفتيا فضائيا وهو يحتاج أن يحضر له زملاؤه في الجامعة كتبا كي يعرف أن تنظيم القاعدة تكفيري كما يحتاج تصريحا من سماحة المفتي كي يفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم ولا يمكن أن يبيع الخمر، ويحتاج تصريحات من علماء ومشايخ الكويت كي يوضحوا له شروط الولاية الشرعية؟!..هذه بديهيات يعرفها عامة المسلمين فكيف يكون العريفي عالما أو داعية أو حتى خطيب جمعة وهو لا يعرف هذه البديهيات؟!.

هي واحدة من اثنتين: إما أن هذا الرجل (لا يعرف كوعه من بوعه) في الدين فيفتي بغير علم فيفتن الناس في مسائل شرعية بديهية ما يدفع بقية المشايخ وأساتذة الشريعة أن يحضروا له كتبا كي يفهم أنه (جاب العيد) فيعود ليصحح أخطاءه، أو أنه يعرف هذه البديهيات ولكنه كما قال عنه فضيلة الشيخ الفوزان (صاحب هوى) حيث تدفعه الأهواء والمصالح وإغراءات الدنيا الفانية للالتفاف والتحايل على بديهيات العلم الشرعي فيدخل بسبب تسرعه وجشعه في مناطق شائكة وهنا يأتيه اتصال: (ترى بنجيب لك كتب!) فيظهر مرة أخرى ليعتذر ويتراجع وينسخ كلامه السابق وهو يقول بوجه واسع القسمات: (أعتذر.. الجماعة جابوا لي كتب)!.

هذا التخبط جعل غالبية العقلاء يتعاملون مع فتاوى العريفي باستخفاف شديد لأنها صالحة لمدة 24 ساعة فقط!، ولكن الجهلة وأصحاب الأهواء وصغار السن وجدوا في هذا الشيخ (الناسوخ) ضالتهم فهم يفعلون اليوم ما يندمون على فعله غدا لذلك تجد أن (أتباع) العريفي يدافعون عن سقطاته عبر التسلح باللعان والكلام البذيء ثم ينتظرون بعد ذلك الأجر من الله على هذه البذاءة، عموما لكل تاجر زبائنه ولكل شخص الحق أن يقدم نفسه للناس بالطريقة التي يريد ولكن من واجب كل مسلم التصدي لكل ما يعتقد أنه متاجرة بالدين الحنيف، أو لهاثا خلف الأضواء على حساب وقار العلم الشرعي، والله يهدينا وإياكم..ويهدي العريفي فيعرف الحق من الباطل (بدون ما يجيبون له كتب) !



*نقلاً عن "عكاظ" السعودية