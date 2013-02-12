"العدل" السعودية: قضية الطفلة لمى لم يصدر فيها حكم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن ما نُشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم على المتهم بقتل ابنته (الطفلة لمى)، غير صحيح، وأن القضية تحت نظر القضاء ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.

وأوضح، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" الخميس، أن القضاء لا يزال ينظر في القضية المذكورة، ولم يصدر فيها حكم بعد، وهي محل اهتمام القضاء، وسيصدر الحكم فيها قريباً، بعد استيفاء ما لدى أطراف القضية.

ولفت إلى أن وكيل المدعى عليهما طلب تزويده بصحيفة دعوى المدعية للإجابة عنها في الجلسة المقبلة، والمقررة يوم الأربعاء 3-4-1434هـ، علماً بأن المدعى عليه (والد الطفلة) لا يزال سجيناً حتى الآن.

وأشار إلى ضرورة البعد عن إثارة الحديث أو النشر عن القضايا التي لا تزال تحت نظر القضاء، إلا بإذن من ناظر القضية، وفقاً لما ينص عليه نظام المطبوعات والنشر، مشدداً على رجال الإعلام بتحري الدقة في استقاء المعلومة من مصدرها، منعاً للبس وتضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة.

