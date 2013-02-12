42 خريجة عاطلة يطالبن بتوظيفهن و200 يقاضين "الخدمة المدنية"

كشفت 42 خريجة عاطلة عن العمل في تجمع لهن أمس الاثنين في الرياض عن تضررهن وأسرهن من حالة البطالة التي يعشنها، نتيجة عدم تنفيذ الأمر السامي بتوظيفهن في وظائف تعليمية حتى الآن.

وتجمع المعلمات اللواتي قدمن إلى العاصمة من جدة ومكة والمدينة والرياض للمطالبة بتنفيذ الأمر السامي على حد ما أوضحت إحداهن، وهي سوزان الغامدي، مشيرة إلى أنها تخرجت قبل 19 عاماً في جامعة أم القرى في تخصص تربوي، وهو بكالوريوس الدعوة والثقافة الإسلامية، وانتظرت تعيينها، الأمر الذي لم يتم حتى الآن، حيث لم تصل معاملتهن إلى ديوان الخدمة المدنية رغم مرور شهور عليها.

ونوهت سعاد الحربي، بحسب ما نقلت "الشرق" بأنها تخرجت منذ 15 عاماً في تخصص اللغة العربية، مشيرة إلى أنها وزميلاتها المتضررات من تأخير التنفيذ وكّلن محامياً لرفع دعوى ضد الخدمة المدنية أمام ديوان المظالم.

من جانبه، أوضح المحامي عمرو الأزيربي أنه قَبِلَ رفع القضية لصالح 200 خريجة عاطلة حالما تكتمل الأوراق اللازمة، مبيناً أن الدعوى تتعلق بالتظلم والمطالبة بالتوظيف الفوري نظراً لتوظيف رفيقات لهن في الدراسة أو خريجات بعدهن وعدم توظيف موكلاته رغم تساويهن في عدد النقاط.

