إحباط تهريب 36.178 حبة كبتاجون بمطار جدة

تمكّن رجال الجمارك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها (36.178) حبة كبتاجون كانت مخبأة في علب حلوى "معمول" بطريقة مصنعية مجهزة خصيصاً لغرض التهريب.



كما تم ضبط محاولة تهريب (2.5) كيلوغرام من مادة الشبوا "الكراك" المخدرة، وتم اكتشافها بداخل كراتين من الحلوى مغلفة بالبلاستيك، حيث تم تجويفها بشكل مصنعي معد للتهريب.



أوضح ذلك مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بجدة محمد الغامدي، مؤكداً يقظة رجال الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز وسعيهم الحثيث والدائم لمنع كل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن والمواطن.



من جهة أخرى أوضح مدير عام جمرك البطحاء ضيف الله العتيبي، أن رجال الجمارك بمنفذ البطحاء تمكنوا من إحباط تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (1428) زجاجة خمر كانت مخبأة داخل ذراع سيارة "آلية" عبارة عن "حفّار"، وتمت إحالة السائق للجهات المختصة لإكمال الإجراءات المتبعة في ذلك.