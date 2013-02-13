سعوديون يوزعون 40 ألف وردة في أمريكا تضم ثمانية أحاديث نبوية

وزع طلاب سعوديون وعرب في الولايات المتحدة الأمريكية 40 ألف وردة تحمل ثمانية أحاديث نبوية شريفة تدعو إلى الحب والسلام، وذلك ضمن حملة طوعية حملت اسم "سلام وحب".



وقال منسّق الحملة محمد حسين الحربي، طالب دكتوراه، إن: "الحملة تساند فكرة التسامح بين الأديان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)". مضيفا: "نشانا الاجتماعي لا ينتمي إلى أي جهة، وقد وزعنا الورود في العديد من الجامعات ومستشفيات ومدارس وأسواق وحدائق".

ولفت الحربي ضمن تقرير رصدته صحيفة "الجزيرة": "العمل كان قد بدأ سعودياً من مختلف المناطق والمحافظات كالمنطقة الشرقية، والوسطى، والغربية ثم ما لبث أن تحول عاماً لكافة الطلاب المسلمين بعد انضمام مجموعة كبيرة من الطلبة المغتربين، مشيراً إلى أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية قد أتت لتغطية الحدث في مدينة كورفالس في ولاية أوريجون، كجريدة بارومتر المختصة بأخبار الجامعة وقناة البيفر الخاصة بالمدينة."



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