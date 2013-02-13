شباب جدة يلونون جدرانها بالغرافيتي تعبيراً عن آرائهم

أصبح فن الرسم على الجدران، أو ما يسمى بفن الغرافيتي، متنفساً جديداً للشباب السعودي في جدة في التعبير عن أنفسهم وإيصال رسائلهم للمجتمع. فقد انتشر الغرافيتي في بعض أحياء جدة، ولكنه ما زال مهملا وبعيدا عن الاهتمام الرسمي والشعبي. أما الفنانون والمهتمون الذين وجدوا في هذا الفن وسيلة للتعبير، فطالبوا المسؤولين ورجال الأعمال بتوفير مكان مخصص لممارسة هوايتهم.

وفي هذا السياق اشتكى فنانو الغرافيتي من عدم تفهم المجتمع لهذا الفن، المختلف نوعا ما، كما طالبوا المسؤولين والبلدية بإعطائهم الفرصة لتجميل الأماكن العامة.

وتلقى محلات تدريب وبيع لوازم فن الغرافيتي رواجا بين الشباب، ولكن الرسم على الجدران كمبدأ لا يزال غير مقبول، والفن بحد ذاته لا يزال بعيدا عن تقبل المجتمع.

يذكر أن نظرة العالم بشكل عام إلى فن الغرافيتي، لطالما كانت نظرة دونية باعتباره من فنون الشارع، إلا أن الأمر تغير كثيراً منذ سنوات عدة. ويبدو أن رياح التغيير هذه بدأت تلفح العديد من البلدان العربية لاسيما بعد الثورات التي اجتاحتها والتي حمل لواءها الشارع، والغرافيتي على حد سواء.