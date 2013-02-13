مطالبات بمراجعة رواتب موظفي القطاع الحكومي لتفادي الرشاوي

طالب اقتصاديون سعوديون بضرورة مراجعة سلالم الرواتب للوظائف الحكومية، والتي لم يتم تحديثها منذ سنوات طويلة، وذلك تفادياً لعمليات الرشوة والفساد.

وذكر الكاتب السعودي محمد عبداللطيف الشيخ، في صحيفة "الجزيرة"، أن معدل الرواتب في الوظائف الحكومية والذي يقدر بمتوسط 8000 ريال، لا يتوافق مع معدلات التضخم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن غياب الحوافز المادية للموظف الحكومي وتدني مستوى الأجور باتا أهم المسببات لضعف إنتاجية الموظفين الحكوميين، وبحثهم عن مصادر دخل أخرى، ما قد يكون سبباً رئيسياً لانتشار ظاهرة الرشوة والفساد، حسب قوله.

وعلق الكاتب الصحافي محمد العنقري على الموضوع، شارحاً أن عدم تحسين سلم رواتب الموظفين الحكوميين سيؤدي إلى تسربهم الى القطاع الخاص، في ظل مرحلة النمو والإنفاق الحكومي الهائل التي تعيشها المملكة حالياً.

وأضاف العنقري، في حديثه لقناة "العربية"، أن عدم تحسين الرواتب يفتح الباب للرشاوى خاصة إذا كان الموظف مسؤولا عن أعمال تقدر قيمتها بالملايين وراتبه متدني.

وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم تحسين سلم الرواتب هو أن الإيرادات الحكومية ما زالت تعتمد على النفط الذي يعتبر عاملاً غير مستقر على المدى الطويل. وشرح أن مجموع الرواتب الحكومية يصل إلى حوالي 270 مليار ريال سنوياً، وبسعر 100 دولار لبرميل النفط حيث يجب تخصيص مبيعات مليوني برميل يومياً على الأقل لتغطية هذه التكلفة.

وشدد العنقري على أن عدم تنويع مصادر الدخل في الماضي أدى الى جمود في مسألة تحسين سلم الرواتب، مذكراً أن الجهات الرسمية بدأت بتحسينه فقط على مراحل ولفئات معينة في حين ما زالت رواتب كوادر عديدة دون التحسين.

كما أنه تحدث عن عملية الخصخصة التي أطلقت من أكثر من 10 سنوات والتي طالت حوالي 25 قطاعا، والتي كان من شئنها تغيير بمعادلات الرواتب إلا أنها لم تتم بالمدة الزمنية المطلوبة، حسب قوله.

وختم العنقري مذكراً أن لزيادة الرواتب أثرا إيجابيا على الإنفاق الاستهلاكي وتحسين مستويات وقدرات الأسر السعودية.