"التربية" تمنع مُلاّك المدارس الأهلية من تعليق صورهم فيها

شددت وزارة التربية والتعليم على المدارس الأجنبية والمنشآت التدريبية الأهلية بضرورة الالتزام بقرار منع تعليق صور ملاك المدارس أو شخصيات غير رسمية داخل المنشأة أو خارجها، أو حتى في إعلاناتها التسويقية عبر وسائل الإعلام العامة، مؤكدة أنه في حال وقوع المخالفة فإنها ستتخاطب مع الأجهزة الحكومية لاتخاذ اللازم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة ألزمت إدارات التربية والتعليم في السعودية بضوابط إعلانات المدارس الأهلية والأجنبية ومراكز التعلم التي تتضمن عدم وضع صور ملاك المدارس في الإعلانات الخاصة بالمدرسة، مؤكداً أن الوزارة ستتعقب تلك المدارس لمعرفة مدى تطبيق القرار والالتزام به، ومن يخالف القرارات ستطبق في حقه الجزاءات المترتبة. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الحياة".

وحذرت الوزارة ملاك المنشآت الأهلية من تعليق صورهم بقصد الدعاية واستخدامها في إعلاناتهم الخاصة، سواء الورقية أم الجدارية بعد رصدها مدارس أهلية وأجنبية تعلق صور مالك المدرسة في إعلاناتها الخاصة بما لا يليق مع ما تقدمه المدرسة من رسالة تربوية وتعليمية، لتتحول إلى وسيلة إعلانية لنشر صور ملاك المدارس، مبينة أنها تتعامل مع المنشأة المخالفة وإبلاغها بإزالة الصور على الفور.

من جهته وجه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند بأهمية اتباع المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات الآلية المعتمدة لتصديق الشهادات الدراسية لطلاب وطالبات هذه المدارس.

وأوضح مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي صالح الطريف أن تصديق الشهادات للطلاب والطالبات سيتم من خلال إرسال مندوب المدرسة الملتحق بها الطالب أو الطالبة إلى إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بعد استكمال جمع الأوراق كاملة في ملف الطالب أو الطالبة، والذي يحتوي على التسلسل الدراسي الكامل لجميع الشهادات السابقة وأصل نموذج الموافقة.

