أدلة على وجود معتقلين سعوديين مجهولين في سجون العراق

كشف المتابع الميداني لملف المعتقلين السعوديين في العراق، ثامر البليهد، لـ"العربية.نت"، عن وجود أدلة مصدرها اثنان من السجناء السعوديين في العراق عن وجود المزيد من المعتقلين السعوديين في معتقلات العراق.

وقال البليهد: "ذكرا أنهما في شهر أغسطس/آب 2009 التقيا مع معتقل سعودي في مجمع سجون الرصافات في بغداد، واسمه بندر سعود الزهراني، وأكد الأخير أنه معتقل منذ أشهر في اللواء 54 في المنطقة الخضراء في بغداد".

وذكر البليهد أن تلك المعلومات تتمثل خطورتها في الكشف عن معتقل تم تغييب كل آثاره، مضيفاً أن المعلومات أكدت أنه كان يعاني من آثار التعذيب، وأنه طلب من زميليه اللذين التقى بهما لوقت قصير إيصال صوته إلى المسؤولين السعوديين.

وقال السجين السعودي المذكور لزميله إنه وقع تحت الإكراه على خمس تهم. ولم يتسن لأي معتقل سعودي آخر متابعة أخباره منذ ذلك التاريخ.

وناشد البليهد كل من يعرف أسرة المعتقل الجديد سرعة التواصل من لجنة المعتقلين، قائلاً: "لا نعلم عنه شيئاً، ونحن بدورنا لجنة المعتقلين السعوديين في العراق نبحث عن أهله حالياً، وبعدها سنخاطب وزير حقوق الإنسان العراقي مباشرة ووزارة العدل العراقية عن طريق السفارة العراقية لنقف على أمره وآخر أخباره".