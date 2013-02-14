أواصر: فقدنا الاتصال بـ418 مواطناً سعودياً في سوريا

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر»، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، إن هناك 4656 سعودياً منقطعاً تحت ظروف قاهرة في 30 دولة، من بينها دول الخليج والولايات المتحدة و6 دول أوروبية".

وأضاف السويلم: "انعدام التواصل مع 418 سعودياً في سوريا بسبب إغلاق السفارة وسوء الأوضاع السياسية والأمنية في دمشق وبقية المحافظات"، مؤكداً "رفع توصيات إلى وزارة الداخلية بشأن معالجة الزواج من الخارج، وعن خطة لتحصين أبناء السعوديين الذين تخلى آباؤهم عنهم في الخارج من الانحرافات السياسية والاجتماعية والأخلاقية".

يد العون

وأشار السويلم، ضمن تصريح لصحيفة "عكاظ": "هنالك عدد كبير من الأسر السعودية في الخارج تعد منقطعة أو متعثرة، ونحن نساعد أفرادها على استخراج وثائقهم الرسمية والسعي لدمجهم مع المجتمع، وقد أوجدنا حلولاً عملية وبناءة، ومددنا لهم يد العون، وساعدناهم على العودة إلى المملكة بما يتفق مع الأنظمة الرسمية".

واعتبر السويلم أن المحور الرئيس لغالبية ظروفهم هو الزواج من الخارج، فهو سبب تزايد أعداد الأسر المنقطعة، وتأتي بعدها ظروف اجتماعية تلعب الجغرافيا فيها دوراً كبيراً، كالتداخل والامتزاج الاجتماعي والقبلي والأسري في المناطق الحدودية، وخاصة في الخليج، ناحية الكويت والبحرين والإمارات.