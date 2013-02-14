البحث عن مواطن سعودي فقد في منطقة غرب الافلاج

تمكن اليوم فريق من طيران الأمن السعودي من انتشال جثة مجهول من وادي البطح بمنطقة عسير، عثر عليه أحد الرعاة وأبلغ الجهات الأمنية التي بدورها استعانت بطيران الأمن وقامت بانتشاله بمساعدة أحد المواطنين بعد أن علق بين الجبال.



وأوضح قائد طيران الأمن اللواء محمد الحربي أن المتوفى مجهول الهوية، وعثر عليه في منطقة وعرة جداً وجبلية. وأضاف أن طائرة أخرى من طيران الأمن تبحث الآن عن ‏ مواطن فقد في منطقه أحمر 65 كلم غرب محافظة الإفلاج حيث كان يستقل سيارة من نوع هايلوكس 2010، ثم اختفى ولم يتم العثور على المواطن حتى اللحظة، حيث لا زالت الطائرة تمسح المنطقة المشتبه بتواجده فيها.