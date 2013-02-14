تعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض

أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض والأمير تركي بن عبدالله نائباً له.

وبحسب ما جاء في البيان الملكي فقد أعفي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض من منصبه بناء على طلبه، وعيّن الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، كما عُين الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الرياض بمرتبة وزير.

إلى ذلك، صدر أمر ملكي آخر، وهو ترقية اللواء ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي إلى رتبة فريق ركن، وعُين قائداً للقوات البرية.

والأمير خالد كان يشغل منصب قائد القوات البرية الملكية السعودية، وهو الابن الثالث من أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود. وقد صدر عام 2011 مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية الملكية السعودية.

تخرّج الأمير خالد من أكاديمية ساندهرست العسكرية في بريطانيا. وعرف عنه الطيبة والهدوء في تعامله مع الناس.

