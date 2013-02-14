جامعة سعودية تدخل موسوعة "جينيس" عبر تسعة آلاف فحص

أعلنت جامعة الطائف بالسعودية، عن دخولها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ، بعد أن تمكنت من تحقيق رقم عالمي في عمليات فحص مستوى الجلوكوز بالدم والذي بلغ (٩٧٣٦) عمليه فحص دم في اقل من يومين، في أول تجربة على مستوى الجامعات بالمملكة، حيث تم تحطيم الرقم العالمي السابق والذي قدّر بـ 7042 فحص بعد أن شهدت العملية تجاوبا كبيرا من أهالي الطائف الذين توافدوا على مقرات الفحص لمعرفة نسبة الجلوكوز في دمائهم.

وتولي عمليات الفحص ما يزيد على 350 طالب وطالبة من الكليات الصحية المختلفة بالجامعة ، انتشروا في أكثر من 12 موقعا في محافظة الطائف، شملت الجامعات والمدارس وبعض المولات التجارية ومستشفى الملك عبدالعزيز وعدد من المنشآت العسكرية، وذلك ضمن إطار حملة صحية بمرض السكري أقامتها عمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف، بهدف توعية المواطنين بداء السكري وأنواعه ومسبباته وأعراضه وطرق علاجه والوقاية منه.

وانطلقت الحملة يوم الثلاثاء و استمرت حتى يوم الخميس الرابع عشر من فبراير الجاري ، و بحضور جاك بركبنك ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بلندن، الذي قام بزيارة جميع المواقع التي نفذت بها عمليات فحص الدم ، حيث أعلن نجاح الحملة في تحطيم الرقم السابق وتسجيلها و اعتمادها رسميا ضمن الأرقام القياسية بموسوعة جينيس ، وقدم شهادة الموسوعة إلى الدكتور فهد بن سعد الجهني ، عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف.