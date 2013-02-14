جامعة سعودية تدخل موسوعة "غينيس" عبر 9 آلاف فحص

ضمن إطار حملة صحية بمرض السكري لتوعية المواطنين بأنواعه ومسبباتهضمن إطار حملة صحية بمرض السكري لتوعية المواطنين بأنواعه ومسبباتهضمن إطار حملة صحية بمرض السكري لتوعية المواطنين بأنواعه ومسبباتهضمن إطار حملة صحية بمرض السكري لتوعية المواطنين بأنواعه ومسبباته أعلنت جامعة الطائف بالسعودية، عن دخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تمكنت من تحقيق رقم عالمي في عمليات فحص مستوى الجلوكوز بالدم والذي بلغ ٩٧٣٦ عملية فحص دم في أقل من يومين، في أول تجربة على مستوى الجامعات بالمملكة، حيث تم تحطيم الرقم العالمي السابق والذي قدّر بـ7042 فحصاً بعد أن شهدت العملية تجاوباً كبيراً من أهالي الطائف الذين توافدوا على مقرات الفحص لمعرفة نسبة الجلوكوز في دمائهم.

وتولي عمليات الفحص ما يزيد على 350 طالباً وطالبة من الكليات الصحية المختلفة بالجامعة، انتشروا في أكثر من 12 موقعاً في محافظة الطائف، شملت الجامعات والمدارس وبعض المولات التجارية ومستشفى الملك عبدالعزيز وعدد من المنشآت العسكرية، وذلك ضمن إطار حملة صحية بمرض السكري أقامتها عمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف، بهدف توعية المواطنين بداء السكري وأنواعه ومسبباته وأعراضه وطرق علاجه والوقاية منه.

وانطلقت الحملة يوم الثلاثا،ء و استمرت حتى يوم الخميس الـ14 من فبراير/شباط الجاري، وبحضور جاك بركبنك ممثل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بلندن، الذي قام بزيارة جميع المواقع التي نفذت بها عمليات فحص الدم، حيث أعلن نجاح الحملة في تحطيم الرقم السابق وتسجيلها و اعتمادها رسمياً ضمن الأرقام القياسية بموسوعة "غينيس"، وقدم شهادة الموسوعة إلى الدكتور فهد بن سعد الجهني، عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف