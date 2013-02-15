وزير العدل: ألعاب الخفة غير المشتملة على محرمات ليست سحراً

أجاز وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، ألعاب خفة اليد والمهارة غير المشتملة على محرم ولا تشغل عن الواجبات الدينية والمجتمعية، موضحاً أن ذلك لا يدخل في مفهوم السحر المنصوص على تحريمه في الإسلام، ومبيناً أن ذلك اصطلح على تسميته لدى الغرب باللغة الإنكليزية باسم (magic)، وأن هناك خلطاً لديهم بين المفهومين.



وأكد العيسى أن مقصد الشريعة الإسلامية من تحريم السحر الضار لأنه أفسد البيوت وأضر بالمجتمع، لافتاً إلى أن ما يسمى عند الغربيين هو ليس ــ بإطلاقه ــ السحر المنصوص على تحريمه في ديننا، بل يقصدون بهذا المصطلح في الغالب الأعم ألعاب خفة اليد والمهارة التي لا تشتمل على محرم في استعمالها، ولا تشغل المسلم عن عبادته وواجباته المجتمعية، وأن هذا بهذا الوصف المقيد جائز، بينما السحر بقصد الأذى محرم.

وبين العيسى، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" أن المرادفة الغربية في هذا الصدد، وهي sorcery، والتي تعني السحر بقصد الأذى وأنه عندهم مجرم، فهو يعتدي على أفراد المجتمع بالفعل الضار حتى فرق البيوت وقاد لجرائم خطيرة كالقتل، وأوقع البعض في أمراض نفسية، وركز على خطأ الترجمة في هذا الصدد، وهذا ما سبب اللبس عند الآخرين.