حميدان التركي ينتظر الإقرار النهائي لنقله للسعودية

تمكّن عالم اللغويات السعودي، الدكتور حميدان التركي، المسجون في الولايات المتحدة بعد إدانته بالاعتداء على عاملته المنزلية واحتجازها أربعة أعوام في منزله بكولورادو، من التغلب على العقبات الإدارية المبدئية التي تعطّل نقله إلى السعودية لقضاء بقية فترة محكوميته بموجب معاهدة بين السعودية والولايات المتحدة، كما ذكرت "الحياة".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن متحدثة باسم إدارة المؤسسات العقابية في الولاية، أمس الجمعة، أن طلب التركي نقله إلى السعودية ينتظر إقراره النهائي من جانب مدير الإدارة المذكورة.

ويقول التركي إنه بريء مما نسب إليه، وإنه ضحية شعور معاد للمسلمين. وكان الحكم بسجنه في عام 2006 أثار غضباً في السعودية، إلى درجة أن وزارة الخارجية الأمريكية اضطرت إلى حمل النائب العام في كولورادو، جون ساذرز، على زيارة السعودية لشرح الأمر للمسؤولين السعوديين وعائلة التركي.



وكانت السلطات الأمريكية خفّضت الحكم على التركي في عام 2011 من السجن 28 عاماً إلى السجن ثمانية أعوام.

