كورنيش الخبر يشهد تحليقاً شراعياً لمعاق سعودي

شهد كورنيش الخبر حدثاً فريداً من نوعه بهبوط أحد ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الحركية، حاملاً لافتة ترحيب بالأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية الجديد من خلال الطيران الشراعي في قلب مهرجان ملتقى شباب الخبر الذي اختتمت فعالياته أمس بالواجهة البحرية، وفقاً لـ"الشرق الأوسط".



وكان الحدث مفاجأة أعلنت عنها اللجنة المنظمة لهذا المهرجان الذي يقام سنوياً في المدينة.

وهبط محمد الشريف (35 عاماً)، الذي يعمل ضمن فريق الصقور السعودية التابعة للقوات الجوية السعودية أمس بعد أن تأجل ذلك لعدة مرات نتيجة تقلب الأجواء، خصوصاً أن منطقة الكورنيش تشهد عادة ازدحاماً، حيث اختار الوقت الأنسب للهبوط أمس الجمعة بعد أن كان من المفترض هبوطه يوم الخميس قبل الماضي، إلا أن ذلك تأجل حتى تم تحديد الوقت الجديد للحدث.

ويمثل هبوط الشريف الذي يحمل رتبة ملازم وهو متزوج وله أبناء، حافزاً في تقوية الإرادة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، كونه تغلب على الكثير من المصاعب في حياته الخاصة، نتيجة الإعاقة الحركية، حيث أكمل دراسته حتى الوصول للمرحلة الجامعية والتحق بالقوات الجوية السعودية، ونال رتبة ملازم ضمن فريق الصقور.

وكانت موهبة الشريف قد برزت ضمن برنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب من خلال نشاطات "نادي إرادة المعاقين".

من جانبه، عبر الشريف لـ"الشرق الأوسط" عن فخره بحمل لافتة الترحيب بأمير الشرقية الجديد، وأكد أنه مع الإرادة يتحقق الكثير، كون الإنسان مخزوناً من الطاقة ويتوجب أن يبذل كل ما يستطيع من أجل التغلب على الصعوبات وتحقيق الإنجاز.

وبين أنه انطلق من خلال نادي الإرادة التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب، مقدماً شكره لفواز الدخيل المسؤول في البرنامج الذي تبنى موهبته وقدم له الكثير، وله الفضل الكبير بعد الله فيما حققه في مسيرته، مبدياً فخره بكونه أحد أعضاء فريق الصقور السعودي الذي يحمي تراب هذا الوطن.

وشدد على أنه احتاج لفترة تدريب قصيرة في موقع الهبوط، خصوصاً أن الموقع مزدحم بالناس وكذلك المباني ويختلف عن طبيعة عمله نسبياً.

