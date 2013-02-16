53 % من طلاب المتوسطة مدخنون

تبدو الأرقام الصادرة من «الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين» مرعبة إلى حد كبير، فالجمعية قدرت نسبة المدخنين بين طلاب المرحلة المتوسطة في المنطقة الشرقية بـ«53 في المئة»، فيما المدخنون في المرحلة الابتدائية بـ«27 في المئة»، بينما بلغت نسبتهم في الثانوية «20 في المئة»، بمعنى أن النسبة تقل بالثانوية ربما بسبب تجاوز الطلاب مرحلة الانتقال من الطفولة للمراهقة، والتي عادة تدفع المراهق لممارسة أمور يعتقد أنها ستدل على أنه لم يعد ذاك الطفل الصغير الذي كانه.



هذه الأرقام المخيفة وخصوصا في الابتدائية والمتوسطة، قد توحي للكثير أن الأمر مرتبط بتجاهل المجتمع بمؤسساته لهذه الفئة، وللأمانة والموضوعية هذا غير صحيح، فوزارة الصحة أوجدت مرافق لعلاج مدمني التدخين بالمجان، أيضا لدينا جمعية خيرية لمكافحة التدخين، بعضها لديها أجهزة متطورة «الرنين المغناطيسي» تعالج المدمن مجانا أيضا.

أيضا هناك أنظمة تعاقب من يبيع «السجائر» لمن هو أقل من 18 عاما، إذن أين المشكلة ولماذا النسب تزداد، طالما وضع المجتمع كل الحلول؟



المشكلة تكمن بأننا وبعد أن نضع القوانين والأنظمة، نتركها على الورق، ولا ننزلها للشارع لتطارد من يخالفها، ويبيع «السجائر» للأطفال، لأن اللائحة لم تحدد بوضوح من المناط به إنزال هذا الأنظمة من الورق، وإن قررت مؤسسة إنزال هذا القانون، فهي ربما بسبب كثرة المهام تعتمد على الحملات، كأن تقوم بحملة كل 6 أشهر، أو كل عام لمدة أسبوع، أو تعتمد على أن يبلغ مواطن عن بقالة، وربما يتجاهل الموظف هذه الشكوى لأن لديه شكوى أخرى لقضية أخرى، أو لا أحد يتابع ما الذي أنجز ؟

إن ما يحتاجه المجتمع ومع كل قانون حماية كقانون منع بيع «السجائر» للأطفال، أن يوجد قسم مهمته إنزال القانون من الورق للواقع طوال العام، لا أن تعتمد المؤسسات على الحملات التي قد توقف البيع لفترة، وبعد أن تنتهي الحملة تعود البقالات لمخالفة الأنظمة لمعرفتها أن الحملة انتهت، أو بدأت حملة جديدة لمراقبة تطبيق قانون آخر، فتنظم تلك الجهة نفسها إلى أن تنتهي الحملة الأسبوعية، ثم يعودون من جديد لاختراق الأنظمة لأن لا أحد يراقب تطبيقها كل يوم طوال العام.





نقلاً لـ صحيفة "عكاظ"

