اقتراح إلزام "العدل" بدورات تأهيلية للمقبلين على الزواج

اقترح الداعية الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، على وزارة العدل إلزامية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، وذلك بأن لا يوثق عقد الشاب من قبل المحاكم إلا بعد اجتياز الدورات التأهيلية التي تعقدها جمعية "وئام" الشرقية ومثيلاتها من الجمعيات.



وبرر ذلك بظهور ظاهرة الطلاق الملاحظة والتي بلغت أكثر من 50% في بعض مناطق المملكة بسبب الخلل في عدم فهم وإدراك مسؤولية الزوجين تجاه بعضهما.

وقال القحطاني "إن كثيرا من الشباب والفتيات لا يتقنون فنون الحياة الزوجية، ولا يعرفون من الزواج إلا الجانب الشهواني فقط، فإذا استنفذ هذا الجانب فشل في إدارة زوجته وفشلت هي في التعامل مع زوجها".

وطالب القحطاني بدورة تأهيلية لا تقل عن 5 أيام ويكون فيها اختبار وتُقدم فيها شهادة، مبينا أنه لابد أن يبين للشباب أن الحياة الزوجية ليست يوما وليلة ولا سنة وأنها قضية عمر، وقال في ذات السياق أنه ليس هناك مشكلة أن يتزوج الشاب ولكن المشكلة أن يستمر الزواج وأن يتعامل مع زوجته وفق ما جاء به الدين الحنيف.

وذكر أن رجال الأعمال عليهم واجب تجاه المجتمع الذي يعملون فيه ويستثمرون أموالهم فيه ولا ينبغي أن يكون ريع تجارتهم واستثماراتهم عليهم فقط بل ينبغي أن يستفيد المجتمع من هذه الاستثمارات.

وقال في ذات السياق إنه "في نظري أن دعم جمعية (وئام) من أوجب الواجبات لأنها تهتم بهذه الشريحة من مجتمعنا المهمة وهم الشباب وأسرهم وتعينهم لأن من تزوج فقد استكمل نصف دينه".

من جهة أخرى ستوقع جمعية "وئام" عقد شراكة استراتيجي مع شركة "أبيات" وذلك لدعم العرسان الجدد ضمن مشروع الزواج الجماعي وتحقيق أهداف الجمعية نحو بيئة أسرية مستقرة. بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم".