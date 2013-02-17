انقلاب إحدى سيارات موكب نائب وزير التربية والتعليم

تعرض موكب نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ أثناء زياته أمس محافظة فيفاء، لحادث انقلاب إحدى سيارات الموكب، كانت تقل أربعة أشخاص، وفقاً لـ صحيفة "عكاظ".



الحادث وقع شرق جبل آل ظلمه بفيفاء، عند مغادرة نائب الوزير ومرافقيه مدرسة آل ظلمه، لتهوي على الفور السيارة من فوق الشارع وتتخطى عدداً من المدرجات الزراعية، قبل أن تستقر فوق أحد المدرجات، وهب المواطنون والمرافقون في الموكب لنجدة المصابين والنزول إلى السيارة أسفل الجبل وإخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفى فيفاء العام.

وحسب مدير مستشفى فيفاء العام أحمد مسعود الفيفي فإن حالة المصابين مستقرة ومطمئنة وإصاباتهم هي عبارة عن خدوش وكدمات، ولم تظهر الأشعة حدوث كسور، وسيتم تحويلهم لمستشفى الملك فهد بجازان بناءً على طلبهم لتقويم حالتهم الصحية.



يُشار إلى أن المصابين في الحادث مستشار الوزير ومدير مكتبه ومسؤول الإعلام وأحد منسوبي إدارة التربية والتعليم بصبيا.



وأدى ضيق الطريق وتجمع عدد كبير من المواطنين في موقع الحادث لحدوث اختناقات مرورية وعرقلة حركة السير وتأخر نقل المصابين في الحادث إلى مستشفى فيفاء العام.



من جهة أخرى، وعد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خريجة بدراسة حالتها والاطلاع على أوراقها والبحث لها عن فرصة عمل.

وكانت علوة الرفاعي قد استوقفت نائب وزير التربية والتعليم البارحة الأولى، وهي حاملة طفلتها بين أيديها بعمر شهرين، وشكت له بأنها خريجة "كلية التربية" اقتصاد منزلي، وتبحث عن وظيفة تسد حاجتها، خاصة وأنها تعول أسرة، وأن أكبر أبنائها عبدالعزيز "10 سنوات" يعاني من حالة مرضية شديدة وتستدعى مراجعات مستمرة في الرياض ويصعب عليها توفيرها، لذلك تطمح في فرصة وظيفية تناسب مؤهلها التعليمي.



وأوضحت أنها خريجة من عام 1424هـ ولم يتم تعيينها حتى الآن.

