دبي تقلص المخالفات المرورية للسياح السعوديين بـ50%

قلصت دبي غرامات المخالفات المرورية للسياح السعوديين بنسبة 50% بعد تدخل السفارة السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية أوضاع السياح السعوديين المخالفين لأنظمة وقواعد السير المرورية في الإمارات خلال الشهرين الماضيين، والذين أتوا إلى الإمارات عن طريق البر، وطمس بعضهم أرقام مركباتهم.



وتمكنت السفارة السعودية من تقليص الغرامات من 20 ألفا إلى ما يتراوح بين 5 - 10 آلاف درهم، حسب كل مخالفة، ودفعت السفارة الغرامات عن بعض المواطنين ممن لديهم ظروف خاصة، رغم أن هذه الأمور تعتبر قضايا مرورية خاصة، ولا تندرج ضمن مسؤولية السفارة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ".



إلى ذلك تدرس هيئة سياحة دبي تثقيف السائحين السعوديين بالأنظمة المرورية في دولة الإمارات، بعد ضبط أجهزتها الأمنية مركبات سعودية طمس سائقوها لوحاتها بهدف عدم رصد مخالفات السرعة على الطرقات السريعة.



وأكد مدير سياحة الأعمال بدبي حمد بن مجرن، أن الهيئة تدرس إشعار السائحين السعوديين بالمخالفات المرورية عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة تصلهم فور دخولهم للأراضي الإماراتية، يتم فيها التنبيه على بعض المخالفات المرورية والنظامية التي تغيب عن السائح السعودي.



وبين ابن مجرن أن هذه المشكلة لم تؤثر على تدفق السياح السعوديين إلى دبي، كون عدد المخالفين محدود جدا، مؤكدا أن إمارة دبي تربعت على قائمة أفضل وجهة عربية سياحية للسائحين السعوديين، حيث زار دبي أكثر من مليون و128 ألف سعودي خلال عام 2012 بزيادة قدرها 28% عن عام 2011، في حين بلغ إجمالي السائحين إلى 10 ملايين سائح من جميع الجنسيات.

