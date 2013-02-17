مفتي السعودية: شركات التبغ ترشو الأطباء

اتهم مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، شركات التبغ بأنها تمارس عمليات رشوة للأطباء من أجل إخفاء المضار الحقيقية جراء تدخين التبغ، مؤكدا على وجوب أن يقوم الأطباء المسلمون بالأدوار التوعوية اللازمة للتحذير من التدخين.

وأبان آل الشيخ، خلال خطبة يوم الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض أمس، بأن على الطبيب المسلم الكشف عن حقائق التبغ، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء يغضون الطرف عن بعض أضرار التدخين خضوعا لشركات التبغ التي تدفع الرشوة لملايين الأطباء وإخراس ألسنتهم وعدم إظهار الحقيقة الكاملة، والإقلال من أنشطة الكادر الصحي في التوعية بأضرار التدخين.

وذكر آل الشيخ أن لكتّاب الرأي والإعلاميين دورا بارزا في التوعية بمضار التدخين، مشددا على وجوب وسائل الإعلام في الكشف عن أضرارها، إضافة إلى أهمية أن يتحدث خطيب المسجد عن مضار التدخين وأن يكون للمسجد دور في معالجة هذا الداء.

وأشار مفتي عام المملكة إلى ضرورة العمل كصف واحد من أجل مكافحة التدخين، ويشمل هذا الأمر المعلمين في كافة مراحل التعليم، إضافة إلى وقوف كل مسؤول في البلاد موقف الحق والإرشاد بمضار التدخين. بحسب ما ذكرت "الوطن".



وأوضح رئيس هيئة كبار العلماء إلى وجوب ترك المدخن للتبغ حتى بعد سنوات وتحمل الصعاب وذلك طاعة لله عز وجل، مع ضرورة أن يفارق الشخص الجلساء المدخنين وأن يقوي العزيمة والإخلاص.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على أهمية أن ينصح المؤمن إخوته عن مضار التدخين على الرغم من أنه داء متفش في أرجاء العالم، مع ضرورة أن يحذرهم من هذا البلاء.