أرقام قياسية جديدة للبرنامج الساخر على يوتيوب "يطبعون"

اقترب البرنامج الساخر "يطبعون" الذي يقدمه المذيع هادي الشيباني على قناة "صاحي" على موقع التواصل الاجتماعي youtube من كسر حاجز المليون مشاهد في ثلاثة أيام فقط بعد أن شاهد حلقته الجديدة "سلامة الأسفار" التي بثت الأربعاء الماضي 928،599 مشاهد حتى الآن، وهو رقم قياسي للبرنامج.

ويملك البرنامج الجريء نسبة مشاهدة عالية، فكسرت أكثر من تسع حلقات منه حاجز المليون مشاهدة إلا أنها احتاجت كلها لفترات طويلة، تقارب الشهر، لتحقيق هذا الرقم. وحققت الحلقة 13 من البرنامج أكثر من مليونين و180 ألف مشاهد فيما حققت الحلقة الثالثة أكثر من مليونين و61 ألف مشاهد.

يذكر أن برنامج "يطبعون" الذي يخرجه حسام المطيري أثار الكثير من الجدل في الشارع السعودي. ويتناول "يطبعون" أهم القضايا التي تهم الرأي العام السعودي ولا يتردد في انتقاد بعض المسؤولين، وبأسلوب واضح. وتسبب هذا الأمر للبرنامج ببعض الانتقادات باعتبار أنه لا يظهر الخبر كاملا في برنامجه بل يقتطع الجزء المراد انتقاده.

والحلقة الجديدة من البرنامج الساخر هي الأولى له في موسمه الثاني. وسيقدم الشيباني في الموسم الجديد حلقتين كل شهر. وكشف الشيباني على صفحته في موقع "تويتر" أن رئيس هيئة مكافحة الفساد سيكون بطل الحلقة الثانية من البرنامج التي ستبث بعد 10 أيام.

وكانت الفترة الماضية شهدت شدا بين المذيع الشيباني وبين قناة "صاحي" بسبب اختلاف في وجهات النظر مما تسبب في توقف الموسم الأول من البرنامج قبل أن تعود المياه لمجاريها بين الطرفين والبدء بالموسم الجديد.

يشار إلى أن هادي الشيباني بدأ مشواره الإعلامي كمذيع في عدة قنوات تلفزيونية قبل أن يستقر أخيرا في تقديم برنامج "يطبعون" على youtube.