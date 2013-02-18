إحباط تهريب 6 أطنان من الحشيش و1447 قطعة سلاح للسعودية

أحبطت دوريات حرس الحدود البرية والبحرية السعودية محاولة تهريب (6917.79) كجم من الحشيش، والقبض على 1641 مهرباً و75763 متسللاً ومصادرة 126805.5 حبة مخدرة، و612616.904 جم من القات، و1447 من الأسلحة المتنوعة و65966 من الذخيرة.



كما كشف التقرير ربع السنوي للعام الهجري الجاري، وفق صحيفة "الرياض" السعودية إنفاذ 71 عملية إنقاذ بحري، ورصد (111) مخالفة نظام صيد، وعدد من المقبوضات والممنوعات في مختلف مناطق حرس الحدود.

وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود العميد البحري محمد بن سعد الغامدي أن هذه الإحصائية تمثل مقبوضات دوريات حرس الحدود بمختلف المناطق، مبيناً أن حرس الحدود يعتمد- بعد الله عزّ وجل- على التقنيات الحديثة والخطط التطويرية والعملياتية للحد من عمليات التهريب والتسلل.



وأشار الغامدي إلى أن الإقليم البحري له بالغ الأثر في صد أي محاولة تهريب وتسلل، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود السعودي للمراكب المتعطلة أو التي يكون على متنها مصابون، إضافة إلى المحافظة على الشواطئ من التلوث وتوعية المواطنين بمخاطر الغرق وإنقاذهم إن لزم الأمر، حيث إن عمليات الإنقاذ البحري من أهم واجبات حرس الحدود.

وأكد مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط أن هناك جهوداً تبذل من رجال حرس الحدود في ظل الدعم والتوجيه من وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.



ولفت السواط إلى أن المضي في استحداث الأساليب الإلكترونية التي من شأنها المساعدة في ضبط الشريط الحدودي للمملكة ومن ضمنها الكاميرات الحرارية الليلية والنهارية والمتحركة والثابتة، إضافة إلى أبراج المراقبة الأمنية وسيارات المراقبة المجهزة بأحدث الوسائل الحديثة، وأيضاً الخطط الجديدة التي طبقت في العمل الميداني، هي خطط دقيقة من شأنها السيطرة على الدخول والخروج عبر الحدود الشاسعة، يطبقها رجال حرس الحدود.