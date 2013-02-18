إصابة مواطنة وابنها بنيران مجهولة قرب نقطة أمن بالقطيف

أدى إطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة القطيف السعودية فجر السبت، إلى إصابة مواطنة تبلغ من العمر 20 عاماً وابنها البالغ من العمر عامين بإصابات متفرقة، وذلك أثناء مرورها برفقة والدها بالقرب من إحدى نقاط الضبط الأمني بين بلدة صفوى والعوامية.

وأشارت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها إلى أن المواطنة أصيبت بطلق ناري في أسفل البطن، في حين أصيب ابنها في قدمه اليمنى. وقامت الجهات الأمنية بإسعاف المصابيْن في موقع الحادث ونقلهما إلى المستشفى حيث وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.

وتأتي حادثة استهداف نقطة الضبط الأمنية هذه، بالتزامن مع حادثتي إطلاق نار شهدتها القطيف من مصادر مجهولة فجر اليوم أيضاً استهدفتا سجن المحافظة إضافة إلى دورية أمنية كانت في حي الدخل المحدود في بلدة تاروت.

وشهدت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة تاروت حادثة مشابهة فجر أمس الجمعة، بعد قيام مجهولين بفتح النار عليها أثناء الانتهاء من مهمة رسمية بالقرب من دوار البريد في مدخل بلدة تاروت. ولم تخلف الحادثة أي إصابات للعناصر الأمنية.

وتقوم الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية حالياً بعمليات بحث موسعة للوصول إلى الجناة، وذلك بعدما باشرت إجراءات الضبط الجنائي لمباشرة التحقيق في تلك الجرائم كل منها على حدة.