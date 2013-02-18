دفن سيارة شاب سعودي بجانب قبره بعد اختلاط أشلائه بها



حدا اختلاط أشلاء متوفى بأجزاء سيارته - في أعقاب حادث مروري مروع - بأهله إلى دفن أجزاء من السيارة بالقرب من قبره بمقبرة محافظة شرورة.

وكان صاحب السيارة قد توفي قبل أسبوع نتيجة حادث مروري شنيع اصطدم خلاله بشاحنة على بعد 40 كيلومتراً من مدينة شرورة وهو متجه نحو شرورة، حيث اختلطت أشلاؤه بأجزاء السيارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

الجدير بالذكر، أن هذا التصرف تسبب باستياء بعض طلاب العلم بمحافظة شرورة وفقا لصحيفة "شرورة نيوز"، حيث اعتبره الشيخ طالب الهمامي - أحد طلاب العلم بالمحافظة - فعلاً غير سديد ولا يجوز، مؤكداً أنه كان الأجدر بأهل الميت السؤال بخصوص هذا الفعل من الناحية الشرعية.