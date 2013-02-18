مدينة حائل تحتضن 200 معلم ومعلمة ضمن برنامج "اكتشف" العلمي

حائل - العربية.نت

احتضنت مدينة حائل، الواقعة شمال المملكة، مائتي معلم ومعلمة، وذلك أثر تدشين برنامج "اكتشف" العلمي، صباح السبت الماضي، والذي جاء برعاية الأمير سعود بن عبد المحسن آل سعود، أمير منطقة حائل، وبحضور مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل، الأستاذ حمد بن منصور العمران.

وينطلق البرنامج في حائل في مرحلته الأولى، ويأتي بالشراكة بين أرامكو السعودية ووزارة التربية والتعليم، كما أنه يقدّم سلسلة متكاملة من الملتقيات العلمية، يبلغ عددها 20 ملتقى علمياً، يشكّل كل منها تجربة ثرية وممتعة، ينجز فيها كل طالب وطالبة 120 ساعة إثرائية معتمدة، صممت بعناية لتحقق التوازن بين القدرات المعرفية، والملكات العقلية والوجدانية، لصناعة جيل المستقبل.

ويستهدف برنامج "اكتشف" العلمي، الذي أعلن عنه رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، في المؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران، في الخامس من نوفمبر في العام المنصرم، إلى تقديم ربع مليون ساعة تعليمية، يستفيد منها 2000 طالب وطالبة و1000 معلم ومعلمة في خمس مدن موزعة على أنحاء المملكة، وهي حائل وجدة وينبع وجازان والأحساء، على أن تنتقل فعاليات البرنامج لجميع مدن المملكة الأخرى خلال الأعوام القادمة، فاتحة المجال أمام معلمين جدد وطلاب آخرين، للاستفادة من هذا المشروع الإبداعي الضخم.

وكشف مسؤول العلاقات والشراكات في مبادرة "إثراء الشباب" التابعة لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في أرامكو السعودية، المهندس عبد الله آل عياف، "للعربية.نت"، أن فعاليات برنامج "اكتشف" العلمي ستقام في مدينة حائل على مدى أسبوعين، وسيتم في الأسبوع الأول تدريب المعلمين المائتين في مجالي العلوم والرياضيات، وذلك من قبل أساتذة سعوديين أنجزوا بنجاح دورات تدريبة مكثّفة في الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف لتقريب الطلاب والطالبات من مبادئ العلوم وجعلها في متناول أيديهم، من أجل تحويلها من علوم نظرية معقّدة إلى تطبيقات عملية ممتعة ومثيرة للانتباه، ومحفّزة على التعلّم والمشاركة والمتابعة، وذلك لزرع موهبة الاكتشاف وحب الاستطلاع في نفوسهم. وهكذا سيقوم المعلمون المتدربون، في الأسبوع الثاني من البرنامج، بتدريب 400 طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة من مدارس محافظة حائل، على تلك المبادئ العلمية الإثرائية.

ويوضح رئيس فريق تنفيذ برامج إثراء الشباب، الأستاذ ظافر القحطاني، تفاصيل البرنامج قائلاً: "برنامج "اكتشف" العلمي ينقسم إلى مسارين، الأول هو برنامج "اكتشف العلوم" لإلهام الطلاب والطالبات من خلال تجارب علمية شيّقة، ومركّزة في التخصصات العلمية الحديثة، لكسر حاجز الرهبة منها، وتشجيعهم على التنافس في المجالات العلمية عالمياً. أما المسار الثاني فهو برنامج "اكتشف الرياضيات"، الذي يركّز على تطوير مهارات التفكير الإبداعي، وحل مسائل الرياضيات بشكل مشوّق، كما أنه يركّز على مهارات القرن الحادي والعشرين، وينمي مهارات الطلاب للمنافسة في الألومبياد العالمي للرياضيات".

وأضاف القحطاني مثمناً دور إدارة تعليم حائل قائلاً: "لقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قبل إدارة التعليم في حائل، حيث كانوا متعاونين ومتفاعلين مع البرنامج بصورة مشرفة، يجعلنا نفتخر بكل العاملين تحت سقف هذا الصرح التعليمي الكبير، وعلى رأسهم سعادة الأستاذ حمد العمران". كما أكدّ القحطاني على أن قيمة المحتوى العلمي الذي سيتم تقديمه للمبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، وعلى هدف البرنامج الذي يسعى نحو تحقيق قدرة الطالب والطالبة في إدارة الذات، وحس المبادرة الذاتية، وإدارة الوقت، وتحقيق أخلاقيات القيادة الصحيحة. وقال: "كما سيتعلّمون أساليب التواصل، ليستطيع الجميع اتخاذ قرارات قيادية بعيداً عن الانحياز الشخصي، بحيث يأخذ الآراء والأفكار المعارضة بعين الاعتبار".

كما أوضح المشرف على برنامج "اكتشف" العلمي، الأستاذ البراء العوهلي، بأن المدربين المائتين متفاعلون بصورة تدعو للتفاؤل لمستقبل المملكة، وأشار إلى أن مثل هذه الحماسة الكبيرة، تعود بسبب التطور الكبير في الوقت الحالي في التقدم المعرفي حول العالم، لذا فإن الجميع يصرّ على أن يكونوا في ذات السباق نحو المعرفة الحديثة. وأكدّ على تعاون إدارة التعليم بشكل كامل مع البرنامج، من تجهيز المقرات، وتوفير كافة التجهيزات التي يحتاجها المشروع.

يذكر أن عمليات تطوير تفاصيل وآليات عمل برنامج "اكتَشِف" العلمي، كانت قد بدأت خلال الأشهر الماضية، بين فرق عمل من أرامكو السعودية ووزارة التربية والتعليم، تمخّضت عن الاتفاق بين مسؤولي الشركة، ممثلة بمدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي التابع لأرامكو السعودية، الأستاذ فؤاد الذرمان، ومدير شؤون أرامكو السعودية بالوكالة بمنطقة الرياض، الأستاذ خالد الرميح، ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون البنين، الدكتور عبد الرحمن البراك، ووكيلة الوزارة لشؤون البنات، الدكتورة هيا العواد.

