أيباد وزير الصحة للطفلة ريهام يثير السخرية على "تويتر"

لم يتوقع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن يتحول الأيباد الذي أهداه للطفلة ريهام حكمي التي أصيبت بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" نتيجة نقل دم ملوث لها بالفيروس عن طريق الخطأ، إلى موضوع للسخرية والتندر من السعوديين بشكل استحوذ على صفحات المدونين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي عج بآلاف التغريدات الساخرة التي انتقدت هدية الوزير المتواضعة.



ونشطت عدة هاتشاقات صبت غضبها على الوزير وتعامل الوزارة مع حادثة ريهام البالغة من العمر 12 عاماً. فسخر الداعية عادل الكلباني من هدية الوزير، ودوّن على صفحته في ضمن الهاشتاق: "أرخص تعويض، يستحق الدخول في موسوعة غينيس".. فيما كتب الممثل فايز المالكي بسخرية لاذعة: "جوائز وزارة الكحة.. إبرة إيدز أيباد بدون شريحة.. حالة وفاة.. صورة للمرحوم قبل الوفاة.. جرعة بنج زيادة.. بيجر".

وغرد الكاتب محمد الرطيان في تغريدة تمت إعادتها أكثر من 2831 مرة‏: "يقول الفاروق (لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها) هذا شعوره بالمسؤولية تجاه (بغلة) كيف هو شعوركم تجاه إنسانة؟"



وقال الشاعر طلال حمزة "بشرى سارّة: هاتف ذكي عن كل تصرّف غبي". وكتب الصحافي صالح الصالح "كان المنتظر من وزير الصحة أن يهدي ريهام نسخة من قرار عقوبة المتسبب بإصابتها بالإيدز مرفق بتذاكر سفر للعلاج بالخارج".. وأضاف في تغريدة أخرى: "ما حدث يؤكد أن إدارة الأزمة في بعض الجهات الحكومية يدار بطريقة تقليدية قائمة على الارتجال والاستخفاف بالمتضررين".. فيما كتب ماجد الغنام‏ "للأسف رهام لا زالت ترقد بالسرير والوزير لا زال يجلس على الكرسي".. واقترحت مغردة بأن يتم فتح محل اتصالات بجانب كل مستشفى ومع كل خطأ طبي يمرون ع المحل يأخذون جهاز.. فيما طالب الإعلامي فيصل الجفن بالتأكد من صلاحية الجهاز، وقال: "المهم البرامج اللي فيه أصليه وإلا مزورة".

المزيد من السخرية

تعامل المغردون السعوديون مع هدية الوزير بحس ساخر لاذع.. وجاءت غالبية المشاركات غاضبة من تصرف الوزير.. ولم يكف تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني من أن (الآيباد) الذي تلقته رهام من الوزير هي هديه اب لابنته، وذلك تحقيقا لأمنيتها بالحصول على القرآن الكريم وليس تعويضا لما حصل لها.. في وقف سيل التغريدات اللاذعة، فغرد عبدالملك الراجحي: "تنويه للجميع الآيباد اللي معي انا شاريه. مو كل من شافني شايله قال: احلى ياللي زارهم الربيعة بالمستشفى". وغرد ماجد الشبركة‏: "خذي يا ماما الايباد وخلاص وان شاء الله ما يتعودها الرجال مرة ثانية".. وكتب طارق الثبيتي‏: "الـ 28 حرفاً لا تكفي لشكر الوزير على هذه البادرة النادرة وغير المسبوقة !!! حسبكِ الله ونعم الوكيل يا رهام".



فيما كتب فهد السنيدي: "ما أقبح أن يصل الاستهتار بالمواطن إلى حد أن الوزير يقول لكم قيمة حياتكم بنفس قيمة الايباد".. وغرّد مرتضى عبدالله "الربيعة يهدي رهام آيباد الشعار الجديد لوزارة الصحة" وعلّق فايد العليوي متسائلاً "هل يعقل أن تعادل قيمة الإنسان جهازاً لا تتجاوز قيمته ألف دولار؟".

وطالب كثيرون بمحاسبة أكبر من العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس.. وقال محمد الحضيف: "يجب أن تكون رهام (قلقا) في ضمير كل مسؤول، وأن تحرض على نسف كل البيروقراطية المتعفنة.. وأن تكون البداية: محاسبة الجميع".. واضاف عاصم التميمي‏ "في فرنسا عام 1995 نقل دم مصاب بالإيدز لمواطن، استقالت الحكومة وحكم على وزير الصحة بـ40 سنة والربيعة يهدي رهام ايباد.. رهام ضحية بلا ذنب". وما تزال ردود الفعل تتواصل دون انقطاع.



وأصيبت الطفلة ريهام بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" نتيجة نقل دم ملوث لها بالفيروس عن طريق الخطأ، في مستشفى جازان العام قبل 6 أيام.