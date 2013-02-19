السعودية تعرض العربة العسكرية "طويق" في معرض أيدكس 2013

تعرض المؤسسة العامة للصناعات الحربية السعودية في معرض "أيدكس 2013" للمرة الأولى عربة "طويق"، وهي عربة مضادة للألغام والكمائن، تم تطويرها وإنتاجها في مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة.



وتتميز العربة بقدرتها العالية على التكيّف مع أصعب الظروف المناخية والصحراوية في المملكة، وتم تصنيع هذه المركبة لنقل الأفراد والإسعاف، كما أنها مجهزة بأحدث أنظمة التدريع والتسليح والحماية ضد الأسلحة غير التقليدية.



ومن جهته ذكر العميد محمد العويهلي، المشرف العام على الشركات السعودية المشاركة في المعرض، أن المؤسسة ناشطة في مجال صناعة الملابس والتجهيزات العسكرية، إضافة إلى تصنيع مدرعات ومعدات في مصنع المنطقة الشرقية.

وأكد العميد العويهلي أن معرض "أيدكس" يعد واجهة استثمارية مهمة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن السعودية تسعى لتطوير صناعاتها الدفاعية والاستفادة من الخبرات الأجنبية، لافتاً إلى التعاون الكبير الذي يربط السعودية ودول الخليج في هذا المجال.



ويعرض الجناح السعودي أيضاً في معرض "أيدكس 2013" نموذجاً لطائرة بدون طيار التي تعمل المؤسسة على تجهيز خطوط الإنتاج لتصنيع جميع أجزائها، وتتميز هذه الطائرة بخفة وزنها وقدرتها على التخفي، إضافة إلى أن حمولتها متعددة وتشمل أنظمة التصوير وتعمل نهاراً وليلاً.



ويسعى المشرفون على الجناح السعودي إلى التعريف بالتقدم الذي حققته السعودية في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، كما يتطلعون لعقد شراكات مهمة مع دول المنطقة، خاصة أن التوترات الإقليمية أضحت تفرض على دول الشرق الأوسط خاصة الخليج العربي تطوير أنظمتها الدفاعية والتحول من دول مستوردة إلى دول مصدرة للتكنولوجيا العسكرية على مستوى المحلي والدولي.