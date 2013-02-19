جائزة أسترالية لمبتعثة سعودية صممت جهازاً يساعد المكفوفين

تمكنت الطالبة هاجر بنت سعود إبراهيم العقيلي المبتعثة من وزارة التعليم العالي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التصميم الإبداعي من الحصول على جائزة جامعة "كوينزلاند للتكنولوجيا" في أستراليا نظير تصميمها لجهاز محمول مخصص للمكفوفين.



ويتميز الجهاز بخاصية الترجمة الفورية للنصوص إلى لغة "برايل"، بحيث يستطيع المستخدم المكفوف استعماله في أي وقت وفي أي مكان، بدءاً من الاستعانة به في دراساته الأكاديمية وإلى أبسط احتياجاته الحياتية العادية.

وُعرض الجهاز وفق صحيفة "الرياض" السعودية خلال المعرض الذي نظمته كلية الصناعات الإبداعية بالجامعة لمشاريع الخريجين البحثية للعام 2012 م، حيث نالت الطالبة العقيلي ثقة اللجنة المكونة من قبل إدارة الجامعة لتقييم المشاريع المعروضة التي بلغ عددها 60 مشروعاً، وذلك باختيار تصميمها الذي أطلقت عليه اسم (TAP CONNECT) كأفضل المشاريع المقدمة في المعرض، حيث منحتها الجامعة شهادة تقديرية على هذا الإنجاز.

