ضبط حبوب مخدرة في سيارة تعرضت لحادث مروري

قاد حادث مروري دوريات مرور محافظة جدة إلى العثور على 28850 حبة كبتاجون مخدرة في سيارة أحد طرفي الحادث.



وأوضح الناطق الإعلامي بمرور المحافظة، زيد الحمزي، أن الحادث كان عبارة عن تصادم سيارتين: الأولى جيب تويوتا، والثانية جيب فورشينر، نتج عن الحادث إصابة متعددة بالطرفين نُقلا على إثرها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.



ومن خلال معاينة السائقين والعربات تم الاشتباه في إحدى العربات، ما حدا برجال المرور إلى تفتيش العربة فاتضح لهم وجود 28850 حبة كبتاجون بأماكن سرية داخل العربة، حيث عمد قائدها على إخفائها عن عيون رجال الأمن، وعلى ضوء ذلك تم تحريز المضبوطات بمحاضر وسلمت لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيق.