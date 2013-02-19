مفتي السعودية: لا صحة لما يتداول على تويتر عن إعادة بصري

انتقد المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ما تردد في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نيته إجراء جراحة في عينيه لاستعادة بصـره بتقنية حديثة للشبكيات بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، قد تمكِّنه من الإبصار بنسبة 90 في المئة.



وقال آل الشيخ لصحيفة "الحياة": "لا أصل لما يتداول حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كذب، أنا راضٍ بما قسم الله لي، والحمد لله رب العالمين".

يذكر أن آل الشيخ عانى منذ ولادته من ضعف البصر، حتى فقده في 1381هـ، وبدأ حياته العملية بعد تخرجه في كلية الشريعة عام 1384هـ مدرساً في معهد إمام الدعوة العلمي حتى 1392هـ، ثم انتقل إلى التدريس بكلية الشريعة في الرياض حتى 1412هـ، ونُقل بعدها إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عضواً، وفي 1416هـ عُيّن نائباً للمفتي العام للمملكة.



ويتولى آل الشيخ حالياً منصبي المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء، وتولى إمامة الجمعة في مسجد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف في 1395هـ، ثم انتقل إلى إمامة جامع الإمام تركي بن عبدالله عام 1412هـ، وتولى الخطابة في مسجد نمرة يوم عرفة منذ 1402هـ. وأشرف خلال عمله في كلية الشريعة على بعض الرسائل الجامعية، وشارك في مناقشتها.